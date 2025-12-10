Ученые научились прогнозировать риски инфаркта и инсульта при постковиде

Способ прогнозирования рисков опасных осложнений нарушений кровоснабжения сердца в сочетании с постковидным синдромом предложили в Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ). Он основан на измерении концентрации особого белка в крови пациентов, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

По словам авторов патента, коронавирусная инфекция может вызывать у госпитализированных пациентов острый коронарный синдром (ОКС). Это группа клинических состояний, связанных с внезапным нарушением кровоснабжения сердечной мышцы, что приводит к снижению ее функций. Это жизнеугрожающее состояние требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к инфаркту миокарда или другим серьезным осложнениям. Сейчас, по словам ученых, не существует четких критериев оценки риска неблагоприятного исхода ОКС у таких пациентов.

"Результат предлагаемого изобретения заключается в упрощении [диагностики] при повышении точности прогнозирования риска летального исхода острого коронарного синдрома", - говорится в патенте.

Под неблагоприятным исходом для синдрома понимаются такие опасные для жизни осложнения, как нарушение сердечного ритма, повторный инфаркт, инсульт, обострение сердечной недостаточности, усиление стенокардии, тромбоз стента, расслоение сосуда. Ученые предлагают определять риски по уровню в крови особого белка - растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1. Этот белок, циркулирующий в крови, играет важную роль в регуляции образования новых кровеносных сосудов и сосудистой проницаемости. Это позволяет рассматривать белок как биомаркер для оценки степени риска у пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

Специалисты выяснили, что если это уровень fms-подобной тирозинкиназы превышает 91 пикограмм на миллилитр, то вероятность неблагоприятного исхода острого коронарного синдрома считается высокой. Такое значение для показателя ученые установили экспериментально. Высокое содержание тирозинкиназы отражает тяжелое состояние пациента с острым коронарным синдромом и коронавирусной инфекцией. У таких пациентов выше вероятность тяжелых осложнений и смерти во время лечения в больнице.