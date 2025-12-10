Российские ученые создали систему прогноза болезней сердца с учетом экологии

Минобрнауки России сообщил, что ученые НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове создали систему для прогнозирования болезней сердца и сосудов. Она учитывает фактор антропогенного загрязнения воздуха, что важно для промышленных регионов.

Глава проекта Галина Артамонова подчеркнула, что традиционные шкалы оценивают в основном поведенческие факторы: курение или уровень холестерина. Новая модель с помощью ИИ проанализировала около двух тысяч параметров и выделила наиболее значимые для прогноза.

Система определяет индивидуальные диапазоны факторов риска, отличающиеся от общепринятых. К примеру, для жителей столицы Кузбасса критическим признан индекс массы тела более 28 кг/м², а не стандартные 30 кг/м², пишет ТАСС.

Модель построена на основе данных исследований с участием около трех тысяч человек с использованием метода машинного обучения — градиентного бустинга. В перспективе разработку можно масштабировать на другие регионы через ЕГИСЗ.

