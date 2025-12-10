Потребление популярных напитков связали с повышенным риском инсульта

Чрезмерное употребление энергетических напитков может существенно повысить риск инсульта — к такому выводу пришли британские врачи, чье исследование опубликовано в BMJ Case Reports.

Специалисты описали пациента, который ежедневно выпивал по восемь банок сильных энергетиков. Мужчина, ранее здоровый и физически активный, перенес ишемический инсульт в области таламуса и поступил в больницу с экстремально высоким давлением — 254/150 миллиметров ртутного столба.

В ходе расспроса выяснилось, что его дневная доза кофеина достигала 1200-1300 миллиграммов — втрое выше рекомендуемой верхней границы. После отказа от энергетиков давление нормализовалось, и необходимость в лекарственной терапии отпала, однако чувство онемения слева так и не исчезло полностью даже спустя восемь лет.

Авторы подчеркивают: энергетики редко воспринимаются как фактор сердечно-сосудистого риска, хотя в них сочетаются высокие дозы кофеина, сахара и стимулирующих добавок — гуараны, таурина, женьшеня. По мнению специалистов, эти компоненты могут усиливать действие кофеина и повышать вероятность инсульта, особенно у молодых людей, которые в целом считаются группой низкого риска.

