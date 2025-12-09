Ученые назвали лучшую диету для защиты мозга от старческого слабоумия после 50 лет
Ученые из Института Бака по исследованию старения обнаружили, что кетогенная диета потенциально может стать полезным средством для предотвращения возрастных проблем с памятью и мышлением. Уже через три недели у участников небольшого эксперимента приток крови к мозгу увеличился почти на четверть. Этот показатель позволяет предположить, что рацион с высоким содержанием жиров может защищать нервные клетки от повреждений.
Исследователи набрали 11 добровольцев старше 50 лет. Они перешли на специальное питание, в рамках которого более 70 процентов суточных калорий получали из жиров, а потребление углеводов значительно сократили. После 12 дней такого режима ученые зафиксировали, что мозговой кровоток участников исследования возрос на 22 процента. Этот рост свидетельствует о том, что диета, вероятно, обладает свойствами, защищающими нервные клетки.
Кроме того, переключение организма на альтернативное топливо — кетоновые тела — вызвало заметные изменения в строении и работе нервной системы. Эти адаптации помогают клеткам мозга лучше справляться с окислительным повреждением и процессами старения. Авторы исследования считают, что кетогенная диета может оказаться эффективной для профилактики снижения когнитивных функций у пожилых людей, передает сайт научного учреждения.
