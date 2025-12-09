Ученые назвали лучшую диету для защиты мозга от старческого слабоумия

Ученые из Института Бака по исследованию старения обнаружили, что кетогенная диета потенциально может стать полезным средством для предотвращения возрастных проблем с памятью и мышлением. Уже через три недели у участников небольшого эксперимента приток крови к мозгу увеличился почти на четверть. Этот показатель позволяет предположить, что рацион с высоким содержанием жиров может защищать нервные клетки от повреждений.

Исследователи набрали 11 добровольцев старше 50 лет. Они перешли на специальное питание, в рамках которого более 70 процентов суточных калорий получали из жиров, а потребление углеводов значительно сократили. После 12 дней такого режима ученые зафиксировали, что мозговой кровоток участников исследования возрос на 22 процента. Этот рост свидетельствует о том, что диета, вероятно, обладает свойствами, защищающими нервные клетки.

Кроме того, переключение организма на альтернативное топливо — кетоновые тела — вызвало заметные изменения в строении и работе нервной системы. Эти адаптации помогают клеткам мозга лучше справляться с окислительным повреждением и процессами старения. Авторы исследования считают, что кетогенная диета может оказаться эффективной для профилактики снижения когнитивных функций у пожилых людей, передает сайт научного учреждения.

