Стало известно, у каких женщин в два раза повышен риск депрессии

Ученые из университета Южной Дании установили, что у женщин с гинекологическими заболеваниями еще до постановки диагноза риск депрессии возрастает на 44%, а при выраженном болевом синдроме — в два раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Авторы отмечают: такие состояния, как эндометриоз, синдром поликистозных яичников и нарушения менструального цикла, нередко сопровождаются хронической болью, нарушениями сна и ограничением повседневной активности. Эти патологии обычно выявляют поздно, поэтому многие женщины годами сталкиваются не только с физическим дискомфортом, но и с психологическими трудностями.

Работа основана на анализе данных о здоровье более чем 2,2 миллиона женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Среди них у 265 891 женщины (около 12%) диагностировали по крайней мере одно из 24 гинекологических заболеваний.

За испытуемыми наблюдали с 2005 по 2018 год. Оказалось, что риск депрессии повышается задолго до постановки гинекологического диагноза и достигает максимума в течение года после его развития. Такая тенденция наблюдается как у женщин, которым ставят диагноз депрессии в больнице, так и у тех, кому врачи назначают антидепрессанты.

Наибольшему риску подвергаются пациентки с тяжелыми менструальными болями или эндометриозом. В этих случаях вероятность развития депрессии возрастала вдвое по сравнению с женщинами без подобных нарушений.

Эндометриоз — это патология, при которой клетки внутренней слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастаются за ее пределы. Эндометриоз не поддается излечению — своевременное назначение терапии сдерживает рост эндометрия и снимает выраженность боли.

Авторы подчеркивают, что физическое состояние и психическое здоровье в таких ситуациях тесно связаны, а возникающие проблемы появляются раньше, чем их успевает выявить система здравоохранения.