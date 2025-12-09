Зафиксировано неожиданное влияние потребления яиц на качество сна

Обычные куриные яйца — один из самых популярных продуктов в рационе — могут играть неожиданную роль в поддержке сна и метаболического здоровья у женщин в период менопаузы. К такому выводу пришли исследователи Университета Дикина, опубликовавшие обзор в журнале Nutrients, где проанализировали данные о питании, гормональных изменениях и качестве сна у женщин средних лет.

Авторы обращают внимание, что перименопауза и менопауза часто сопровождаются нарушениями сна, набором веса, снижением мышечной массы и повышением кардиометаболических рисков. На этом фоне яйца выделяются как простой и доступный «пакет» важных нутриентов: высококачественный белок, холин, триптофан, витамин D, мелатонин, а также антиоксиданты.

Триптофан служит предшественником серотонина и мелатонина, участвующих в регуляции цикла сон–бодрствование. Холин поддерживает работу нейромедиатора ацетилхолина, связанного с фазой REM-сна. Витамин D и антиоксиданты помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, усиливающими симптомы менопаузы.

Исследователи предполагают, что особенно перспективным может быть включение яиц в поздний прием пищи: так ключевые аминокислоты и мелатониноподобные соединения оказываются ближе по времени ко сну.

Яйца могут рассматриваться как доступный элемент рациона, который теоретически поддерживает сон, аппетит и состав тела в период гормональных изменений. Однако они не заменяют гормональную терапию, лекарства или общие рекомендации по гигиене сна, а людям с высоким сердечно-сосудистым риском важно согласовывать частоту употребления яиц с врачом.

Ранее ученые доказали, что употребление до двух яиц в день не увеличивает сердечно-сосудистые риски.