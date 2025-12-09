Названа ошибка в питании, которая ослабляет защиту от гриппа

Ученые из Колледжа врачей и хирургов им. Вагелоса при Колумбийском университете установили, что дефицит железа ослабляет иммунный ответ легких при гриппе. Результаты исследования опубликованы в Journal of Immunology (JImm).

Железо — жизненно важный микронутриент, необходимый для работы иммунной системы и образования эритроцитов. По словам ученых, его недостаток остается одной из самых распространенных проблем питания в мире и нередко проходит незамеченным: симптомы дефицита, такие как усталость или снижение концентрации, слишком неспецифичны.

Чтобы понять, как именно нехватка железа влияет на иммунитет, исследователи изучили ответ организма на гриппозную инфекцию у мышей с железодефицитной анемией.

Во время первичного заражения такие животные все же формировали Т-клеточный ответ — иммунная система распознавала вирус и начинала его подавлять. Но после выздоровления выяснилось, что работа Т-клеток памяти, которые обеспечивают быструю защиту при повторной встрече с инфекцией, была заметно снижена, особенно в легких. Эти клетки хуже вырабатывали ключевые сигнальные молекулы, включая интерферон-гамма и фактор некроза опухоли-альфа. В результате способность организма предотвращать повторное заражение ослабевала.

Авторы подчеркивают, что поддержание нормального уровня железа важно не только для профилактики анемии, но и для устойчивости к респираторным инфекциям. В сложных случаях могут помочь добавки, поэтому исследователи продолжают искать формы железа с наиболее высокой биодоступностью.

