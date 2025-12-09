Как психические заболевания могут принести пользу

Одна из лекций курса «Биология поведения человека» Роберта Сапольски, профессора биологии и неврологии Стэнфордского университета, посвящена шизофрении. В ней отмечается, что для организма есть определённая выгода в том, чтобы сохранять и передавать «ген шизофрении». Вот с чем это связано.

© Ferra.ru

Всё больше научных данных показывают, что психические расстройства связаны с неожиданными преимуществами. Так, некоторые из них дают повышенную креативность, социальную чувствительность, эмоциональное понимание и устойчивость при экстремальных ситуациях.

Также длительные исследования показывают, что некоторые люди выздоравливают и одновременно достигают уровня благополучия выше среднего.

С более высокой креативностью связывают лёгкую форму шизофрении, расстройства биполярного спектра, гипоманию, с повышенной эмпатией, социальной осведомлённостью, готовностью сотрудничать связаны депрессия и расстройства настроения.

© Ferra.ru

Согласно статье, опубликованной в журнале Current Directions in Psychological Science, люди с лёгкой формой шизофрении, гипоманией и биполярным расстройством обычно более креативны и тяготеют к более творческим профессиям. Исследования лаборатории Грубер и соавторов продемонстрировали, что люди, страдающие когда-либо ранее депрессией, проявляют большую склонность к сотрудничеству.

В исследовании, проведённом в Университете Колорадо в Боулдере, говорится также, что люди с биполярным расстройством чаще сообщают о конфликтах в обществе, но также у них более обширные социальные связи и они ощущают большую социальную поддержку.

В другой работе отмечается, что молодые люди с повышенным риском развития маниакального расстройства могут лучше распознавать эмоциональные изменения у других.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.