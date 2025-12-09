Назван лучший способ защитить здоровье

Согласно результатам нового исследования, выкуривание меньшего количества сигарет не устраняет риск развития болезней сердца. Наиболее же эффективная стратегия - это полный отказ от курения.

В ходе нового исследования учёные проанализировали связь между курением, его интенсивностью и продолжительностью отказа от сигарет при различных заболеваниях сердца и сосудов. Для этого они использовали базовые переменные из стандартизированного набора данных, разработанного рабочей группой Cross-Cohort Collaboration-Tobacco. Она объединила 22 когортных исследований с участием 323 826 взрослых. За участниками наблюдали при этом в течение 19,9 лет.

Средний возраст участников нового исследования составлял около 60 лет. 76% из них были женщинами. 14% человек были действующими курильщиками сигарет, 36% никогда не курили, а 49% были бывшими курильщиками.

Результаты продемонстрировали, что выкуривание даже небольшого количества сигарет несёт существенный риск развития болезней сердца. Лучше всего в этом случае отказаться от курения полностью.

