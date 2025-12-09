Ученые «перепрофилируют» лекарства для борьбы с опухолью мозга

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) опробуют новый подход для борьбы с самой распространенной и агрессивной опухолью головного мозга. Метод заключается в "перепрофилировании" лекарств, которые не предназначены для лечения опухолей мозга, но в соединении подавляет гены, ответственные за тяжелые формы глиобластомы.

Как рассказали корреспонденту "Российской газеты" представители института, на течение болезни влияет генная сеть. Активность "узловых" генов, отвечающих за тяжелое течение болезни, приводят к низкой выживаемости пациентов. Отобранные учеными вещества в соединении подавляют "узловые" гены, снижая подвижность и инвазивность опухолевых клеток, а также их способность формировать капилляроподобные структуры, важные для кровоснабжения опухолевого узла.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрея Маркова, выявленное соединение может лечь в основу новых антиглиобластомных препаратов. Кроме того, сам принцип глубокого биоинформатического анализа генных сетей, "биоинформатического программного конвейера", поможет создать соединения лекарств для борьбы не только с онкологическими, но и другими заболеваниями.

Результаты исследований были опубликованы в здании MDPI International Journal of Molecular Sciences, работа сибирских ученых поддержана грантом Российского научного фонда.