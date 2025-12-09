Российские ученые создали новый неопиоидный анальгетик

В пресс-службе Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского сообщили, что ученые вуза совместно с с коллегами из Института технической химии Уральского отделения Российской академии наук разработали новый неопиоидный анальгетик в таблетированной форме. Препарат создан для лечения хронических болевых синдромов и должен быть безопаснее существующих аналогов.

Как сообщила директор научно-образовательного центра СГМУ Татьяна Калюта, цель разработки — получить эффективное средство с улучшенным профилем безопасности. Доклинические исследования показали, что препарат обладает сопоставимой с трамадолом анальгетической активностью, но при этом имеет более низкую токсичность и меньший риск желудочно-кишечных осложнений.

По словам проректора по научной работе Александра Федонникова, полный цикл производства лекарства планируется организовать в России. Это обеспечит независимость от импорта субстанций для жизненно важных средств. В вузе рассчитывают, что внедрение препарата снизит ежегодные затраты на лечение такими анальгетиками в стране на 9 миллиардов рублей.

В настоящее время в идут подготовительные работы к первой фазе клинических исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.