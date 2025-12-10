Стало известно, правдив ли миф о связи внешности женщины с фертильностью

Новые данные международной команды ученых опровергли одно из самых популярных представлений эволюционной психологии: физические черты, которые обычно называют «женственными», вовсе не обязательно свидетельствуют о высокой естественной фертильности. К таким чертам традиционно относят низкое соотношение талии и бедер, высокий тембр голоса или выраженную мягкость черт лица. Однако их связь с реальным числом детей оказалась либо крайне слабой, либо вовсе отсутствующей. Работа опубликована в журнале Evolutionary Human Sciences (EHS).

Эволюционная биология исходит из того, что различия между телами мужчин и женщин формировались под действием естественного и полового отбора. Женская фигура в среднем имеет большее количество подкожного жира, более высокий голос и иной контур лица. Долгое время считалось, что подобные признаки могли служить своеобразными «подсказками» для мужчин, сигнализируя о репродуктивных преимуществах их обладательниц. Но если предположить, что такие черты действительно являются индикаторами высокой фертильности, женщины с более «женственной» внешностью должны иметь статистически больше детей.

Однако систематический анализ данных показал иную картину. Исследователи проанализировали 19 научных статей, включающих более 125 тысяч участниц из 16 стран. Во внимание принимались реальные показатели репродуктивного успеха: число детей и внуков, история беременностей, выживаемость потомства.

«Популярная идея о том, что воронкообразная талия, мягкие черты лица или высокий голос служат надежными биологическими сигналами фертильности, не подтверждается имеющимися исследованиями», — отметила соавтор работы Линда Лидборг, постдокторант Даремского университета.

На сегодняшний день нет убедительных данных, что внешние признаки «женственности» связаны с реальной способностью женщин иметь большее число детей. По словам Лидборг, это не означает, что такой связи не существует, но текущая эмпирическая база недостаточна для ее подтверждения. В дальнейшем ученые планируют проводить крупные продольные исследования в культурах с разным уровнем использования контрацепции, чтобы отделить биологические факторы от социальных.

