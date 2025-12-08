Назван малозаметный признак болезни Паркинсона

Носимые датчики могут выявлять болезнь Паркинсона почти за девять лет до постановки клинического диагноза, фиксируя, как человек поворачивает во время ходьбы. К такому выводу пришли ученые из Университетской больницы Тюбингена. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В работе использовали данные десятилетнего наблюдения за тысячей добровольцев старше 50 лет. Участники носили на пояснице компактный датчик, который оценивал параметры поворотов при ходьбе по коридору: угол, длительность и скорость. Особое внимание ученые уделили пиковой угловой скорости — тому, насколько быстро человек поворачивается в самой быстрой точке движения.

Анализ показал: снижение пиковой угловой скорости начинается примерно за 8,8 года до клинического проявления болезни Паркинсона. Такой признак проявляется задолго до других двигательных симптомов заболевания — характерной дрожи, скованности или нарушений походки.

Чтобы проверить надежность обнаруженной связи, исследователи использовали модель машинного обучения. Она учитывала возраст, пол и параметры поворота и смогла прогнозировать развитие болезни Паркинсона с точностью AUC 80,5%. Такой показатель считается высоким для долгосрочного прогноза, особенно когда речь идет о малозаметных — изменениях.

По словам соавтора исследования, доцента Брука Гална из Университета Мердока, результаты открывают новые возможности для раннего вмешательства.