Частое употребление кофе может повлиять на глубину и продолжительность сна

Ученые изучали долгосрочное влияние напитка на организм. Любители четырех и более чашек кофе спят в среднем на 11–13 минут меньше.

Регулярное потребление кофе может сокращать длительность сна, но делает его глубже и более качественным, заявили исследователи Университета Цюриха.

Работа опубликована в Journal of Psychopharmacology.

Кофеин является самым распространенным психостимулятором. В среднем европеец каждый день употребляет от 86 до 263 миллиграмм вещества (1–3 чашки кофе).

Для изучения долгосрочного влияния горячего напитка на сон ученые проанализировали сведения двух масштабных источников. База UK Biobank включает информацию о кофеиновых привычках 485 тысяч человек. Швейцарская HypnoLaus содержит результаты ночной полисомнографии 1702 добровольцев, которая позволяет оценить длительность сна и его электрическую активность.

Участников эксперимента разделили на группы по уровню потребления кофеина: умеренное (до трех чашек) и высокое (четыре и более). Для минимизации влияния внешних факторов ученые использовали менделевскую рандомизацию и подбор статистических двойников по возрасту, весу и социальным параметрам.

Результаты исследования показали, что любители четырех и более чашек кофе спят в среднем на 11–13 минут меньше. Однако электроэнцефалография выявила усиление дельта-активности — медленных волн, которые характеризуют фазу глубокого сна.

Ученые считают, что это говорит о способности мозга компенсировать небольшое сокращение сна за счет роста его глубины и восстановительного потенциала.

