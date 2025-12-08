Названо эффективное природное средство для улучшения потенции

Прием капсул с шафраном дважды в день на протяжении четырех недель может улучшать эректильную функцию у мужчин. К такому выводу пришли иранские исследователи. Эксперимент показал, что на фоне приема добавки улучшились не только показатели эрекции, но и большинство других параметров сексуальной функции — за исключением оргазма. Работа опубликована в журнале Herbal Medicines Journal (HMJ).

© Газета.Ru

Шафран — одна из самых дорогих специй в мире, получаемая из рылец цветка Crocus sativus. Его компоненты — кроцин, кроцетин, сафранал и пикрокроцин — уже не раз становились объектом изучения благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Отдельные работы также указывали на возможную эффективность специи при тревоге, нарушениях сна и снижении аппетита.

Авторы исследования — группа под руководством Мохаммада-Рафи Базарафшана — решили проверить, может ли шафран улучшать состояние при эректильной дисфункции.

Биологически активные вещества растения воздействуют на нейромедиаторы центральной нервной системы, улучшают кровоток в области гениталий, а также стимулируют выработку гонадотропин-рилизинг-гормона, что повышает либидо.

В исследовании участвовали 24 мужчины старше 18 лет с легкой и умеренной степенью эректильной дисфункции. Средний возраст добровольцев составлял около 36 лет. Участников случайным образом разделили на две группы: первая принимала капсулы с 15 мг шафрана дважды в день, вторая не получала никакого лечения. До и после эксперимента мужчины заполняли стандартный опросник сексуальной функции.

Через четыре недели все показатели эректильной функции в группе шафрана улучшились. Значимое улучшение отмечалось также в сексуальном желании и удовлетворенности половым актом. В сравнении с контрольной группой статистически значимыми оказались все изменения, кроме оргазмической функции.