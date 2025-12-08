Создан беспроводной нейроинтерфейс толщиной с лист бумаги

Американские нейрофизиологи и инженеры разработали очень компактный беспроводной нейроинтерфейс, который можно разместить в пространстве между черепом и поверхностью мозга и который при этом способен взаимодействовать с тысячами отдельных нейронов. Об этом сообщила пресс-служба Колумбийского университета.

"Большинство имплантируемых систем встроено внутрь огромной емкости с электроникой, которая обладает очень большими размерами, из-за чего ее невозможно уместить внутри тела пациента. Созданный нами имплантат представляет собой очень тонкую интегральную схему, которую можно ввести в пространство между черепом и тканями мозга", - пояснил профессор Колумбийского университета Кен Шеппард, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, нейроинтерфейсы представляют собой набор электродов, внедряемых в ткани мозга, а также микрочипов и систем связи, соединяющих их с управляющим компьютером. Эти устройства уже вернули нескольким добровольцам способность ходить или воспринимать окружающий мир при помощи кибер-глаз, однако пока они не нашли массового применения.

Одна из причин заключается в том, что почти все уже созданные нейроинтерфейсы обладают большими размерами, которые не позволяют комфортным и безопасным образом встроить их в тело пациента. Одной из причин этого является то, что почти все существующие системы такого рода состоят из множества отдельных блоков, отвечающих за считывание и усиление сигналов из нейронов, их преобразование и передачу по каналу радиосвязи.

Ученые из США объединили все эти функции внутри одной интегральной схемы, что позволило уменьшить объем нейроинтерфейса в тысячу раз и уместить его в микрочип толщиной всего в 50 мкм. К данному чипу можно подключить 65 тыс. электродов, тысячи которых могут одновременно использоваться для отправки и считывания данных. При этом данный чип способен обмениваться данными с компьютером по беспроводному каналу связи на скорости в 100 Мбит, что на несколько порядков больше, чем удавалось достичь в прошлом.

Работу этого микрочипа исследователи успешно проверили в опытах на свиньях и приматах, на примере которых исследователи изучили возможность использования нейроинтерфейса для записи сигналов из двигательной и зрительной коры. В ближайшее время ученые планируют проверить нейроинтерфейсы в опытах с участием добровольцев, проходящих операции на мозге. Как надеются ученые, эти эксперименты подтвердят высокую эффективность и безопасность созданной ими технологии.