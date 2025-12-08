В России делают успехи в борьбе с дислексией у подростков

Психолингвисты из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружили, что способность хорошо оперировать звуками речи влияет на скорость чтения не только у детей младшего школьного возраста, но и у учеников выпускных классов и абитуриентов. Понимание этого позволит разработать новые методы борьбы с дислексией у подростков, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале PLoS One.

"В нашем исследовании мы показали, что механизмы чтения у подростков еще не так автоматизированы, как у взрослых, и при этом способность хорошо оперировать звуками речи оказывает небольшое, но существенное влияние на скорость чтения текстов. Важно обращать внимание на развитие навыков фонологической обработки и повышать интерес к чтению при работе с данной возрастной группой", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа российских исследователей под руководством директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Светланы Алексеевой при изучении навыков чтения и умения оперировать звуками речи у 160 подростков-добровольцев, обучавшихся в 8-11-х классах школы. Для этого ученые подготовили специальный набор тестов, включавших в себя чтение связных текстов, отдельных слов и псевдослов, а также фонологический тест.

В рамках последнего теста ученые просили подростков заменить один из звуков в вымышленном слове на другую фонему. Это позволяет оценивать то, насколько эффективно подросток может запоминать незнакомые последовательности звуков и производить ментальные операции со звуками, не опираясь на реальные слова.

В прошлом ученые уже раскрывали зависимость между данным умением и скоростью чтения среди детей младшего школьного возраста, однако при этом исследователи сомневались в том, что аналогичная зависимость существует и среди подростков, так как для взрослых людей это не характерно. Проведенные Алексеевой и ее коллегами замеры показали, что связь фонологических навыков и скорости чтения в подростковом возрасте на самом деле сохраняется.

Это проявлялось в том, что подростки с продвинутыми фонологическими способностями читали в среднем на 5-10 слов в минуту больше, чем их сверстники с менее развитыми навыками. Это было в особенности характерно для чтения псевдослов, где уровень различий между школьниками с хорошо и плохо развитыми фонологическими навыками мог достигать 15-17%. Понимание этого, как надеются ученые, позволит создать более эффективные подходы для развития навыков чтения у подростков с дислексией.

О дислексии

Дислексия представляет собой распространенное нарушение способности к обучению, которое проявляется в наличии стойких трудностей с освоением чтения. В России симптомы дислексии проявляются у 10-15% школьников. Вопреки расхожим представлениям, дислексия является врожденной особенностью человека, а не последствием плохого обучения или низкого уровня интеллекта.