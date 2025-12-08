Кишечный микроб признали союзником в борьбе с сахарным диабетом

Международная группа ученых обнаружила неожиданного союзника в борьбе с инсулинорезистентностью и диабетом второго типа — микробный метаболит триметиламин (ТМА). Способен блокировать важный иммунный путь и улучшать контроль уровня сахара в крови. Исследование опубликовано в Nature Metabolism (NatMet).

Работа стала продолжением наблюдений, начатых почти двадцать лет назад. В середине 2000-х ученые установили, что диета с высоким содержанием жиров вызывает выброс бактериальных компонентов, которые активируют иммунную систему. Такая реакция запускает воспаление в организме и нарушает регуляцию гормона инсулина — «распределителя» глюкозы в клетках. Тогда эта связь казалась сомнительной, но сейчас она считается одним из ключевых механизмов развития диабета.

В новом исследовании ученые Лувенского университета и Имперского колледжа Лондона выяснили, как противодействовать этому процессу. Команда обнаружила, что ТМА действует как природный ингибитор белка IRAK4 — важного звена иммунного ответа.

Обычно при избытке жиров этот белок подает сигнал тревоги, вызывая воспаление и нарушая работу пути, который регулирует чувствительность тканей к инсулину. Но ТМА способен связываться с IRAK4 и блокировать его активность. В экспериментах с клетками и мышами это подавляло воспаление, восстанавливало реакцию на инсулин и даже защищало животных от смертельного сепсиса, предотвращая чрезмерный иммунный ответ.

Исследователи подтвердили механизм, удалив ген IRAK4 у животных или подавив его фармакологически — оба подхода воспроизводили защитный эффект ТМА.

«Ингибиторы IRAK4 уже активно изучаются в фармакологии. Это делает мишень особенно перспективной», — уточнили ученые.

Авторы отмечают, что во всем мире диабетом страдают более 500 миллионов человек. Открытие ТМА как сигнала, модулирующего иммунитет, может привести к появлению новых стратегий лечения. В перспективе диетологические подходы или препараты, усиливающие образование ТМА в кишечнике, могут стать способом профилактики или коррекции инсулинорезистентности.