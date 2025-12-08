Распространенная привычка в питании оказалась защитой от депрессии

Регулярное употребление орехов может быть связано с более низким риском депрессивных симптомов — к такому выводу пришли исследователи из Республики Корея. Метаанализ семи наблюдательных исследований с участием 70 136 человек, опубликованный в журнале Nutrients, показал: у людей с самым высоким потреблением орехов риск депрессивных симптомов был примерно на 25 процентов ниже, чем у тех, кто почти их не ест.

Особенно заметный эффект наблюдался при частоте потребления не менее трех раз в неделю: по сравнению с реже одного раза в неделю такая привычка ассоциировалась со снижением риска депрессии, тогда как 1-2 раза в неделю статистически значимой связи не давали. Ассоциация прослеживалась в разных странах и возрастных группах.

Авторы объясняют возможный защитный эффект орехов их составом: ненасыщенные жирные кислоты, витамин E, магний, полифенолы и клетчатка обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, влияют на работу мозга и микробиоту кишечника. Орехи также богаты триптофаном — предшественником серотонина, который играет ключевую роль в регуляции настроения.

При этом исследование не доказывает, что именно орехи напрямую предотвращают депрессию: все данные получены из наблюдательных работ, где трудно полностью исключить влияние сопутствующих факторов образа жизни. Авторы подчеркивают, что нужны рандомизированные клинические испытания, чтобы понять, может ли регулярное включение орехов в рацион стать элементом профилактики депрессивных расстройств.

