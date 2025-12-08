Новое исследование Гарвардского университета показало, что обычная чистка зубов может серьёзно повлиять на исход лечения госпитализированных пациентов. Учёные выяснили, что эта рутинная процедура снижает риск развития опасной внутрибольничной пневмонии на 33%. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, что полученные данные подчёркивают глубокую связь между здоровьем полости рта и общим состоянием организма.

Внутрибольничная пневмония — одна из самых частых и опасных инфекций, приобретаемых в стационаре. По данным медицинских агентств, она приводит к летальному исходу примерно в 8% случаев. Болезнь развивается, когда в лёгкие попадают бактерии, вызывая тяжелое воспаление.

Исследователи проанализировали данные 15 научных работ, в которых участвовали почти 2800 пациентов. Сравнивались результаты тех, кто регулярно чистил зубы в больнице, и тех, кто этого не делал. Оказалось, что гигиена полости рта не только предотвращает пневмонию, но и сокращает время нахождения на искусственной вентиляции лёгких, ускоряет перевод из реанимации и снижает смертность.

«Из опубликованных материалов можно сделать вывод, что налёт на зубах срабатывает как липкий слой, а полоскания недостаточная мера для удаления бактерий. Только чистка зубов эффективно снижает бактериальную нагрузку, которая может привести к серьёзным осложнениям», —

Бактерии из ротовой полости могут попасть в дыхательные пути и спровоцировать воспаление лёгких.

Выводы учёных однозначны: чистка зубов дважды в день должна стать стандартным протоколом для всех пациентов стационара. Особенно это критично для тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.

«Двухразовая чистка зубов — простая, но высокоэффективная мера профилактики внутрибольничной пневмонии. Особенно она важна для пациентов на ИВЛ, где риск аспирационной пневмонии максимален. Эффект усиливается при дополнительном использовании хлоргексидина, но даже без него регулярная гигиена даёт значимый результат», —

Таким образом, внедрение этого простого и дешёвого метода гигиены может стать мощным инструментом в борьбе с тяжёлыми госпитальными инфекциями, спасая жизни и сокращая сроки лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.