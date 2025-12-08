Ученые создали технологию, способную частично оживить органы

Вдохновившись историей девочки, которая после клинической смерти, находясь в состоянии комы, продолжала расти и развиваться на протяжении пяти лет, ученые решили разработать технологию, которая позволяет оживить ткани и органы даже через несколько часов после смерти.

Нейробиолог Ненада Шестана из Йельского университета случайно нашел в образцах мозга, который доставили в лабораторию, живые клетки. Это еще раз подтвердило теорию о том, что после смерти ткани остаются жизнеспособными на протяжении нескольких часов.

В результате ученый решил создать технологию, которая позволяет оживить органы. Это система BrainEx, которая позволяет через четыре часа после убоя свиней восстановить в их изолированных мозгах кровообращение и активность нейронов.

Следующим этапом стало создание такой технологии для всего тела.

Установка под названием OrganEx напоминает аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он дополнительно фильтрует кровь и вводит смесь веществ для плавной реанимации клеток, предотвращая их повреждение от резкого притока кислорода.

Эксперимент со свиньей показал, что через после смерти при использовании этого аппарата у свиньи произошло спонтанное возобновление электрической активности и сокращений сердца без проведения непрямого массажа.

При этом ткани органов под микроскопом выглядели значительно лучше, чем при использовании стандартных методов реанимации.

Кроме того, у свиньи отсутствовало трупное окоченение и характерные пятна. Более того, при введении препарата произошло непроизвольное движение головой и шеей. Это указывало на сохранение нервно-мышечных связей.