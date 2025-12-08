Выяснено, как загрязнение воздуха влияет на пользу от тренировок

Длительное воздействие токсичных веществ в воздухе может в две раза снижать защитный эффект регулярных физических нагрузок. К такому выводу пришла международная группа ученых, включая исследователей из Университетского колледжа Лондона. Работа опубликована в BMC Medicine.

Исследование охватило более 1,5 миллиона взрослых из Великобритании, Тайваня, Китая, Дании и США. За участниками наблюдали более десяти лет, оценивая их уровень физической активности и качество окружающего воздуха. Особое внимание уделялось концентрации мелкодисперсных частиц PM2,5. Эти малые загрязнители способны проникать глубоко в легкие и далее в кровоток.

Как показал анализ, регулярные физические упражнения снижали риск смерти от всех причин примерно на 30% у тех, кто тренировался не менее двух с половиной часов в неделю. Однако этот эффект заметно уменьшался, если люди жили в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

При среднегодовой концентрации PM2,5 выше 25 мкг/м³ защитный эффект снижался примерно вдвое — до 12-15 %.

При более тяжелых условиях — уровнях загрязнения свыше 35 мкг/м³ — польза от тренировок уменьшалась еще сильнее, особенно в отношении снижения риска смерти от рака. По словам ученых, такому уровню загрязнения воздуха подвергается примерно треть мирового населения.

По словам профессора Эндрю Стептоу из Университетского колледжа Лондона, токсичный воздух способен ослаблять влияние физических нагрузок на здоровье, но не лишает их эффекта полностью. Ученые отмечают, что в анализ включались и другие факторы — доход, образование, курение и наличие хронических заболеваний, что усиливает надежность выводов.

