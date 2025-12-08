Ученые разработали мобильное приложение для изучения позвоночника

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) в коллаборации с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова разработали мобильное приложение для изучения позвоночника.

Остеохондроз - один из самых распространенных диагнозов, которые ставят россиянам. Так называют целую группу дегенеративных заболеваний позвоночника, связанных с постепенным износом и разрушением таких структур, как межпозвонковые диски, суставы, кости и связки. Они проявляются болями, ограничением подвижности и другими неврологическими симптомами.

По разным оценкам, остеохондрозом страдает до 10 процентов россиян, а это 14,5 миллиона человек. В возрасте старше 60 лет их доля увеличивается до 60 процентов. Остеохондроз является одной из основных причин первичной инвалидности при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Нередко единственный способ помочь таким пациентам - операция.

Оценить, требуется ли она, позволяет рентген. Современные цифровые рентгенограммы можно просматривать с помощью компьютерных программ, что значительно ускоряет измерение параметров позвоночника, необходимое для успеха операции. Но у компьютерных программ есть минус - их нельзя использовать в операционной. Для решения проблемы сотрудники кафедры математической теории упругости и биомеханики и управления цифровых и информационных технологий СГУ разработали для платформы Android мобильное приложение, которое позволяет удобно и быстро рассчитать параметры позвоночника и использовать эти данные прямо в ходе операции.

Разработку можно использовать и при планировании хирургического вмешательства, а также для анализа рентгенограмм на пленке. Сейчас решается вопрос о регистрации приложения в качестве медицинского изделия. А спинальные хирурги из нескольких крупных медицинских центров протестируют приложение на практике уже в ближайшее время.