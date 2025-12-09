Ученые нашли способ омолодить клетки организма без генной терапии

Новое исследование Техасского университета показало, что клетки человека можно эффективно «подзаряжать. Это позволяет продлить срок их жизни и открывает новые пути в поисках лекарства против старения.

Известно, что источником энергии в клетках являются митохондрии. Их количество естественным образом уменьшается со временем, они замедляются и «изнашиваются. Старение митохондрий повышает риск серьезных заболеваний, в том числе мозга и сердца.

Авторы новой научной работы использовали специальные частицы в форме цветка — наноцветы. Они обладали крошечными отверстиями и были способны впитывать активные формы кислорода в тканях-мишенях. Наблюдения показали, что этот процесс запускает активность генов, которые в десятки раз увеличивают выработку митохондрий в стволовых клетках.

Также здоровые клетки начали делиться митохондриями со старыми. Ученые отметили, что обновленные донорские клетки могут помочь стареющим или поврежденным клеткам восстановить свою жизнеспособность. Этот эффект достигается без каких-либо генетических модификаций или лекарств.

После подобной терапии количество гладкомышечных клеток в сердце увеличилось в три-четыре раза. В клетках сердца, подвергшихся химиотерапии, значительно возросла выживаемость обработанных клеток. Исследователи предположили, что этот подход может быть использован для омоложения клеток в любом месте организма, сообщает PNAS.

Ранее ученые нашли способ обратить вспять потерю памяти при болезни Альцгеймера. Он основан на применении естественного метаболита NAD⁺.