Ученые узнали, почему развиваются хронические болезни во всем мире

По мнению мировых экспертов, ультрапереработанные продукты питания (УПП) - основная причина пандемии хронических заболеваний, связанных с рационов. И всё потому, что компании по производству пищевых продуктов ставят прибыль превыше всего.

© Ferra.ru

В новой научной статье 43 специалиста утверждают, что УПП "вытесняют" свежие блюда и продукты, ухудшают качество рациона, а также связаны с множеством хронических болезней. По мнению экспертов, основной фактор глобального роста числа некоммерческих продовольственных товаров - это растущая экономическая и политическая мощь этой отрасли, её реструктуризация продовольственных систем с целью в первую очередь получения прибыли.

© Ferra.ru

При этом ультраобработанная пища связана с ухудшением здоровья. В том числе с более высоким риском развития ожирения, болезней сердца, онкологии, ранней смерти.

Примеры ультраобработанных продуктов - мороженое, мясные полуфабрикаты, чипсы, хлеб массового производства, некоторые сухие завтраки, печенье, многие готовые блюда, газированные напитки. Часто в такой еде много насыщенных жиров, соли, сахара и добавок. Это оставляет меньше места в рационе людей для более питательных продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.