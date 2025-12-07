Определен способ замедлить разрушение мышц у пожилых

Ученые из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернхэма Пребиса установили, что белок тенасцин-С (TnC) играет ключевую роль в восстановлении скелетных мышц и может быть связан с возрастной потерей мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

© Газета.Ru

Саркопения — снижение мышечной массы и силы у пожилых людей — серьезно ухудшает качество жизни: увеличивает риск падений, переломов и госпитализаций.

Авторы работы отмечают, что TnC привлек их внимание еще в исследованиях внутриутробного развития, когда этот белок активно участвует в формировании мышечной ткани. Во взрослом возрасте его уровень обычно минимален, однако после травмы он снова начинает активно вырабатываться и запускает программы регенерации.

В рамках нового эксперимента исследователи изучили мышей, у которых отсутствовал TnC. У таких животных оказалось меньше мышечных стволовых клеток, и они хуже образовывали новые клетки, необходимые для восстановления поврежденных тканей.

Это приводило к заметному снижению способности мышц к регенерации. Ученые выяснили, что источником TnC являются фиброадипогенные предшественники, клетки, участвующие в ремонте мышц, а взаимодействует белок через рецептор аннексин А2 на стволовых клетках.

Команда также обнаружила, что с возрастом уровень TnC в мышцах падает. У старых мышей стволовые клетки медленнее перемещались к месту повреждения, однако обработка TnC частично возвращала им нормальную функцию. Это указывает на то, что снижение TnC может быть одной из причин замедленной регенерации мышц у пожилых.

Авторы подчеркивают, что восполнение TnC потенциально может помочь бороться с возрастной потерей мышечной массы. Но сам белок слишком крупный для прямой доставки в организм с помощью таблеток или инъекций, поэтому сейчас команда ищет способы безопасно и эффективно перенаправлять его в мышечную ткань.