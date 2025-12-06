Ученые выяснили, блюда из какого овоща полезны для работы мозга пожилых

Научный журнал Nutrients опубликовал результаты исследования, согласно которому блюда из обычной свеклы могут улучшать работу мозга у пожилых людей. Выводы были сделаны на основании других научных работ. Ученые считают, что такой эффект достигается за счет сочетания нитратов, беталаинов и полифенолов.

Их совокупный эффект улучшает кровообращение и предотвращает вредные окислительные процессы, снижая воспаление в организме. Экстракт свеклы подавляет воспалительные сигналы, связанные с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона. Ученые также рекомендуют употреблять свекольный сок. Но свекла полезна в качестве средства профилактики, но не лечения уже проявившихся заболеваний.

