Назван эффект употребляемого на завтрак популярного сока

Новое исследование показало, что ежедневное употребление стакана апельсинового сока может стать ключом к продлению жизни и укреплению здоровья сердца.

Исследователи из Бразилии и Калифорнии обследовали 20 взрослых и попросили их в течение двух месяцев ежедневно выпивать 17 унций (около полулитра) апельсинового сока без сахара, который можно найти в большинстве продуктовых магазинов, пишет Daily Mail. Затем они взяли образцы крови, чтобы проверить наличие изменений в 1700 различных генах, обнаруженных в иммунных клетках организма.

Команда ученых обнаружила, что ежедневное употребление апельсинового сока в течение двух месяцев приводило к изменениям в генах, отвечающих за улучшение работы кровеносных сосудов, обмен веществ и воспаление, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Полученные данные свидетельствуют о том, что болезни сердца ежегодно уносят 1 миллион жизней, что делает их главной причиной смерти в Америке, пишет Daily Mail.

Эксперты, проводившие недавнее исследование, отметили, что, хотя оно и было небольшим, оно показало, что содержащиеся в соке антиоксиданты, называемые флавоноидами, могут способствовать изменению экспрессии генов, связанных с воспалением и работой сердца.

В то время как в исследовании рассматривались апельсиновые соки без сахара, соки с добавлением сахара неизменно были связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, поскольку они приводят к резкому повышению уровня сахара в крови и воспалительным процессам в сердце и кровеносных сосудах, подчеркивает Daily Mail.

Исследователи написали:

«Эти результаты усиливают терапевтический потенциал апельсинового сока, предоставляя беспрецедентное представление о молекулярных механизмах, лежащих в основе его воздействия на здоровье».

В исследовании, опубликованном в октябре в журнале Molecular Nutrition & Food Research, приняли участие 20 здоровых взрослых (10 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 21 до 36 лет. За три дня до начала исследования участников попросили ограничить потребление цитрусовых, чтобы можно было точно измерить эффект апельсинового сока. После этого каждый из них выпивал по 500 миллилитров апельсинового сока каждый день в течение 60 дней.

В первый и последний день эксперимента исследователи брали образцы крови после того, как участники голодали в течение 12 часов перед каждым разом. Участники придерживались своего обычного рациона питания, за исключением употребления цитрусовых, кроме ежедневного апельсинового сока. Затем команда проанализировала образцы крови, чтобы выявить изменения в 1705 генах, расположенных в иммунных клетках.

Ученые обнаружили, что употребление 100-процентного апельсинового сока каждый день в течение 60 дней было связано с изменениями в генах, связанных с улучшением кровяного давления, воспалением и обменом веществ. Все эти факторы могут снизить риск развития сердечных заболеваний, оказывая со временем меньшую нагрузку на сердце.

Команда считает, что апельсиновый сок улучшает эти показатели благодаря содержащимся в нем флавоноидам, растительным соединениям, которые также содержатся в ягодах, чае и какао. Они действуют как антиоксиданты, защищая клетки от повреждений, вызванных нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами.

Оставленные без контроля, свободные радикалы атакуют клеточную ДНК, белки и липиды. Это вызывает окислительный стресс, дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, который вызывает воспаление, постепенно повышающее риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Однако точные изменения в генах участников варьировались в зависимости от их веса, отмечает Daily Mail. У людей с нормальным весом наблюдались изменения в генах, связанных с воспалением, в то время как у людей с избыточным весом наблюдались изменения в генах, связанных с метаболизмом жиров. Высокий уровень метаболизма позволяет организму легче перерабатывать пищу в энергию, предотвращая ее накопление в виде избыточного жира, который является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что масса тела «может влиять на молекулярную реакцию на биологически активные соединения в апельсиновом соке и предоставлять информацию для индивидуальных рекомендаций по потреблению продуктов, богатых флавоноидами», — пишет команда.

Важным предостережением является то, что в исследовании использовался 100-процентный апельсиновый сок, то есть он не содержал сахара. Фруктовые соки, содержащие сахар, неизменно приводят к увеличению веса, даже в детском возрасте, а также к хроническим заболеваниям, таким как диабет, напоминает Daily Mail. Исследователи также предупредили, что объем выборки был небольшим, а контрольного напитка для сравнения не было, поэтому необходимы дальнейшие исследования.