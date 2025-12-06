Открыта новая генетическая форма артрогрипоза

В пресс-служба Минобрнауки России сообщили, что ученые Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова впервые описали новую форму врожденного множественного артрогрипоза. Это редкое наследственное заболевание, характеризующееся ограничением подвижности в нескольких суставах.

Открытие было сделано при обследовании семилетнего пациента с нарушением походки и задержкой роста. Для уточнения диагноза ученые провели секвенирование полного генома мальчика и его родителей.

Исследование выявило два ранее не описанных варианта в гене UTRN. Один из них приводит к синтезу укороченного белка утрофина, а второй — к образованию укороченной формы молекулы РНК.

Открытие расширяет понимание причин артрогрипоза. Ученые рекомендуют включить ген UTRN в стандартные диагностические панели, что позволит точнее ставить диагноз и повысить эффективность помощи пациентам.