В России создадут совместную линейку медоборудования

Сеченовский Университет и Ассоциация «АСВО» договорились о создании совместной линейки медицинского диагностического оборудования. Соответствующая дорожная карта была подписана 5 декабря на форуме «Технологии жизни. Медицина» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

© РИА Новости

Форум «Технологии жизни. Медицина» открылся в московском Цифровом деловом пространстве и призван стать платформой для устойчивого диалога между разработчиками, государством и медицинским сообществом. Организаторами выступили Ассоциация разработчиков медицинских технологий и оборудования (АСВО) и компания «Асвотех».

Подписи под дорожной картой поставили директор департамента развития бизнеса Сеченовского Университета Елизавета Каплиенко и председатель Ассоциации «АСВО» Сергей Стройков. Документ фиксирует весь цикл сотрудничества — от предварительной подготовки и аудита компетенций до разработки технологий, создания совместной лаборатории, тестирования, сертификации и последующей регистрации изделий. В дорожную карту включены контрольные точки, по которым будет оцениваться прогресс. Основой для будущих проектов станут наработки Сеченовского Университета в области лабораторных анализаторов и диагностических систем. Первым пилотным направлением станет внедрение технологий для денситометрии.

Как подчеркнула директор департамента развития бизнеса Сеченовского Университета Елизавета Каплиенко, партнерство позволит выстроить координацию между участниками рынка, ускорить обмен опытом и внедрение передовых решений. По ее словам, производство медоборудования требует высокой технологической культуры, глубокой экспертизы и постоянного взаимодействия науки, бизнеса и государства.

Председатель Ассоциации «АСВО» Сергей Стройков отметил, что сотрудничество открывает доступ к современным исследованиям и позволит создавать более эффективные системы диагностики, ориентированные на актуальные потребности медицины. Он подчеркнул, что конечная цель инициативы — повышение качества и продолжительности жизни пациентов.