Развеян популярный миф о курении

Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса установили, что простое сокращение числа выкуриваемых сигарет почти не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — значительную пользу оказывает только полный отказ от курения. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Работа объединила данные 22 долгосрочных когортных исследований с участием 323 826 взрослых, за которыми наблюдали почти 20 лет. За это время было зарегистрировано более 125 тысяч смертей и 54 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи проанализировали стаж курения добровольцев, количество сигарет в день и время, прошедшее после отказа от курения, используя модели пропорциональных рисков Кокса.

Средний возраст участников составлял около 60 лет; большинство были женщинами. На момент включения в исследование 14% курили, 49% — отказались от этой привычки, а 36% никогда не употребляли табачную продукцию.

Анализ учитывал демографические показатели, индекс массы тела, диабет, ИБС и употребление алкоголя.

Результаты показали: даже несколько сигарет в день связаны с заметным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.