Найден белок, играющий важную роль в регенерации мышц

Американские молекулярные биологи обнаружили, что ключевую роль в процессе регенерации мышц после мелких повреждений играет ранее неизвестный белок межклеточной среды тенасцин (TnC), "дирижирующий" ростом и распространением стволовых клеток мускулов. Об этом сообщила пресс-служба калифорнийского Института медицинских исследований Сэндфорд-Бернем (SBP).

"Белок TnC не вырабатывается в здоровых мышцах взрослого человека, однако его концентрация резко растет после повреждения мускулов и запуска генетических программ, отвечающих за их регенерацию и починку. Мы проследили за тем, как данный пептид взаимодействует со стволовыми клетками и как меняются эти взаимодействия по мере старения тела человека", - пояснила профессор SBP Алессандра Сакко, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как объясняют ученые, мышцы взрослых людей и млекопитающих содержат в себе небольшое количество стволовых клеток, которые играют важную роль в регенерации мышц при мелких повреждениях мускулов в результате интенсивных физических нагрузок или после тяжелых травм. Активность этих клеток постепенно снижается с возрастом индивида, что в некоторых случаях приводит к развитию саркопении, атрофии скелетной мускулатуры.

Американские молекулярные биологи обнаружили, что критически важную роль в регенерации мышц играет ранее открытый ими белок тенасцин, который присутствует не в самих мускульных клетках, а в окружающем их внеклеточном матриксе, своеобразном "каркасе" из протеогликанов и белковых волокон, который составляет основу соединительной ткани. Для изучения их функций ученые вырастили мышей, у которых были повреждены гены, отвечающие за выработку части этих пептидов.

Последующие наблюдения показали, что удаление гена, отвечающего за производство белка TnC, не вело к нарушениям в процессе формирования мышц внутри эмбрионов и в процессе взросления мышат. При этом ученые обнаружили, что количество мышечных стволовых клеток у этих грызунов быстро падало с течением времени, в результате чего уже через месяц после их рождения число этих клеток уменьшилось на 50%.

В результате мышцы этих мышей ускоренно старели и теряли массу, из-за чего у большинства из них достаточно быстро развивалась саркопения. Этой проблемы, как обнаружили ученые, можно избежать, если обработать стволовые клетки экстрактом белка TnC, что сделать внутри организма достаточно сложно из-за больших размеров этого пептида. При этом ученые обнаружили, что выработку TnC можно усилить путем стимуляции одного из подтипов клеток соединительной ткани, что в будущем может стать основой для терапий от одряхления мышц и их ускоренной регенерации, подытожили исследователи.