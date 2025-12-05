Четыре чашки в день: как кофе может влиять на биологический возраст

Новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Mental Health, показало любопытную связь между ежедневным потреблением кофе и темпами клеточного старения. Ученые обнаружили, что у людей с тяжелыми психическими расстройствами, которые выпивали около трех-четырех чашек напитка в день, теломеры были длиннее.

В исследовании участвовали 436 человек с диагнозами шизофрения, биполярное расстройство и психозы. Теломеры — это защитные «колпачки» на концах хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Их длина считается одним из маркеров биологического возраста. Оказалось, что у любителей кофе в обозначенном количестве эти показатели в среднем соответствовали примерно на пять лет более молодому биологическому возрасту по сравнению с теми, кто кофе не пил.

Важно, что такой эффект наблюдался именно в пределах указанной «дозы» — до четырех чашек в день. Превышение этого количества, согласно результатам, уже не давало дополнительного преимущества, отмечает канал «Вечерней Москвы».

Исследователи полагают, что потенциальный механизм может быть связан с высоким содержанием в кофе антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Теломеры известны своей чувствительностью к окислительному стрессу и воспалению, которые эти вещества могут смягчать.

Авторы работы подчеркивают, что их исследование носит наблюдательный характер. Оно выявляет статистическую связь, но не доказывает, что именно кофе является прямой причиной замедления старения. Для установления причинно-следственной связи требуются дальнейшие, более детальные изыскания.