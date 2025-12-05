Открыт способ борьбы с одним из самых агрессивных и устойчивых видов рака

Исследователи из Mass General Brigham представили действенный способ борьбы с глиобластомой — одним из самых агрессивных и плохо поддающихся лечению видов рака мозга. Как сообщается в Nature Cancer, ученые модифицировали вирус герпеса HSV-1 так, чтобы он одновременно заражал только опухолевые клетки и «перезагружал» иммунную систему, заставляя ее активно атаковать опухоль.

Команда создала вирус, способный распознавать специфические маркеры глиобластомы и доставлять в ее микросреду сразу пять терапевтических молекул, включая IL-12, анти-PD1 и биспецифический T-cell engager. Каждая из них помогает разоружать механизмы, с помощью которых глиобластома подавляет иммунный ответ. В вирус встроены и дополнительные мутации-предохранители, защищающие здоровые нейроны, а также ген-метка, позволяющий отслеживать распространение вируса на ПЭТ-скане.

Даже однократная инъекция такого вируса значительно усиливала работу Т-клеток, NK-клеток и миелоидных клеток в опухолевой ткани и продлевала жизнь животных в доклинических моделях.

У мышей, получивших лечение, исследователи наблюдали приток активных Т-клеток в опухоль, уменьшение признаков их истощения и замедление роста рака. По словам авторов, платформа сочетает точечное действие, локальную доставку иммунных агентов и высокий уровень безопасности — и может быть адаптирована для борьбы и с другими видами опухолей.

Ранее ученые разработали оптогенетический подход, который заставляет раковые клетки разрушаться под воздействием зеленого света.