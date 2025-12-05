Ученые выявили связь между гневом, обидой и хронической болью

Ученые выяснили, что гнев и чувство несправедливости могут значительно усиливать хроническую боль и даже предсказывать её длительность. Исследование с участием более 700 пациентов показало: эмоциональное восприятие боли играет не меньшую роль, чем её физиологические причины.

Исследование, проведенное под руководством доктора Гади Гилама из лаборатории трансляционной, когнитивной и аффективной нейронауки при Еврейском университете в Иерусалиме, выявило прямую связь между эмоциональным состоянием пациентов и интенсивностью хронической боли. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Pain, рассказывает Medicalxpress.

В работе приняли участие более 700 взрослых, обращающихся за лечением хронической боли разного происхождения. Сотрудники Еврейского университета, Стэнфордского, Бостонского и Инсбрукского университетов использовали метод латентного профильного анализа и выделили четыре типа «профилей гнева» – комбинаций, описывающих, как пациенты переживают, выражают и регулируют гнев, а также насколько сильно они ощущают несправедливость по отношению к своему состоянию.

Наиболее выраженные болевые симптомы отмечались у тех, кто демонстрировал средний или высокий уровень гнева и воспринимал свою боль как несправедливую. Эти пациенты чаще сообщали о сильной, распространённой боли, снижении трудоспособности и более высоком эмоциональном стрессе.

При этом участники, которые лучше справлялись с гневом и не воспринимали свою ситуацию как проявление несправедливости, со временем чувствовали себя значительно лучше.

По словам доктора Гилама, гнев – это естественная эмоция, и при правильном регулировании он не обязательно вреден. Однако в сочетании с ощущением несправедливости он может создавать порочный круг, усиливающий как эмоциональные, так и физические страдания.

Подтверждающее исследование с участием 242 пациентов в течение пяти месяцев показало, что профили гнева предсказывают тяжесть боли в будущем даже с учётом уровня тревожности и депрессии. Это указывает на потенциал таких профилей в качестве диагностических маркеров для выявления пациентов с высоким риском развития устойчивой хронической боли.

По мнению исследователей, интеграция оценки эмоционального состояния – в частности, уровня гнева и восприятия несправедливости – в стандартную практику может улучшить персонализацию лечения. В частности, перспективными могут оказаться методы, направленные на эмоциональную регуляцию: терапия осознанности, экспрессивная терапия и терапия, основанная на сострадании.

«То, как пациенты относятся к своей боли, особенно считают ли они ее несправедливой, может быть столь же важным, как и биологические причины», – подчеркивает доктор Гилам.

Исследование указывает на необходимость смещения фокуса в лечении хронической боли: от устранения симптомов к комплексной работе с пациентом как с личностью.