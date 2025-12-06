Сибирские ученые запатентовали метод оценки риска постковида

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН запатентовали способ оценки риска развития постковидного синдрома у мужчин. Метод призван помочь выявлять пациентов, склонных к осложнениям после COVID-19.

Новый подход учитывает возраст, наличие артериальной гипертензии и дисфункции левого желудочка сердца. Также рассчитываются индексы инсулинорезистентности и накопления липидов. Данные оцениваются по шкале до 16 баллов.

Сумма, превышающая 7 баллов, указывает на высокий риск развития синдрома. Это позволяет врачам своевременно выбрать тактику лечения и начать профилактику. Способ является неинвазивным и доступным, в отличие от некоторых других методов.

Разработка основана на исследовании с участием 270 переболевших COVID-19 пациентов. Средний возраст участников составлял 53,2 года.