Раскрыта неочевидная причина внезапной сердечной смерти

Датские ученые установили, что у людей с диабетом значительно повышен риск внезапной сердечной смерти, при этом летальный исход чаще грозит молодым взрослым. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Ученые проанализировали 54 028 летальных исходов в Дании за 2010 год и выделили 6 862 случая внезапной сердечной смерти. После этого исследователи уточнили, какой процент от общего числа умерших составили люди с диабетом I и II типов.

Результаты показали, что внезапная сердечная смерть у людей с диабетом встречается значительно чаще: в 3,7 раза чаще при диабете I типа и в 6,5 раза — при диабете II типа. У людей младше 50 лет с этим заболеванием риск в оказался почти в семь раз выше, чем среди ровесников без диабета.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер, однако данные ясно указывают на масштаб проблемы. Повышенный риск может быть связан как с типичными для диабета сердечно-сосудистыми осложнениями, так и со специфическими факторами — например, эпизодами резкого падения глюкозы или автономной нейропатией, повышающей склонность к фатальным аритмиям.

Исследователи отмечают, что анализ отражает ситуацию до широкого внедрения современных сахароснижающих препаратов, поэтому нынешний риск может быть несколько иным. Тем не менее результаты подчеркивают необходимость точной оценки сердечно-сосудистого риска у пациентов с диабетом и разработки стратегий ранней профилактики, включая более активный мониторинг и персонализированные подходы к лечению.