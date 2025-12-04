Открыт удивительно простой метод снижения риска деменции

Ученые из Техасского университета выявили удивительно простое правило, которое помогает пожилым людям с легкими когнитивными нарушениями замедлить развитие деменции. Как показало длительное наблюдение за почти 10 тысячами американцев старше 50 лет, всего 20 минут физической активности два раза в неделю дают статистически значимый защитный эффект. Исследование опубликовано в Journal of Physical Activity and Health (JPAH).

Авторы анализировали данные восьмилетнего проекта Health and Retirement Study, оценивая память, внимание и скорость обработки информации у участников, а также фиксируя уровень их физической активности — от ходьбы до занятий спортом. Выяснилось, что умеренная регулярная нагрузка существенно снижала риск развития деменции, тогда как редкие или минимальные нагрузки почти не давали результата.

По словам исследователей, даже простая ходьба может оказаться эффективным инструментом поддержки мозга — при условии, что она выполняется регулярно. Влияние возраста и исходных когнитивных способностей оставалось значимым, но физическая активность уверенно «смещала траекторию» в сторону замедления ухудшений.

Авторы подчеркивают: один из девяти взрослых от 45 лет и старше в США сообщает о нарастающих проблемах с памятью. Понимание точного объема движения, который приносит пользу, поможет создавать доступные, научно обоснованные программы профилактики для растущего числа людей с риском деменции.

Ранее стало известно, что ожирение ускоряет рост в крови ключевых биомаркеров болезни Альцгеймера.