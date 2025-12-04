В России испытали мазь, значительно ускоряющую заживление ран

Российские ученые из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали инновационный наногель, способный существенно ускорить заживление поврежденных тканей. Основными действующими веществами являются оксид церия и коллаген. Препарат не только стимулирует рост клеток поврежденных тканей, но и предотвращает воспаление. В перспективе этот препарат сможет лечить инфицированные раны, устойчивые к антибиотикам.

Как сообщают «Известия», лабораторные испытания продемонстрировали 50% ускорение метаболизма фибробластов. А в ходе опытов на животных удалось добиться в два раза более быстрого заживления ран. Заведующая лабораторией науки о жизни Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Екатерина Силина отметила, что такой эффект дало совместное действие коллагена и наночастиц оксида церия.

«Коллаген в составе материала выступает матрицей для роста клеток, а наночастицы оксида церия борются с воспалением, защищают клетки от окислительного стресса и стимулируют их рост и деление», — говорит ученая.

Японские ученые предложили инновационный способ борьбы с колоректальным раком.

Вакцинация от ВПЧ дает 97% гарантию защиты от болезни.