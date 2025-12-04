В России испытали мазь, значительно ускоряющую заживление ран

Российские ученые испытали мазь, значительно ускоряющую заживление ран
Российские ученые из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали инновационный наногель, способный существенно ускорить заживление поврежденных тканей. Основными действующими веществами являются оксид церия и коллаген. Препарат не только стимулирует рост клеток поврежденных тканей, но и предотвращает воспаление. В перспективе этот препарат сможет лечить инфицированные раны, устойчивые к антибиотикам.
Как сообщают «Известия», лабораторные испытания продемонстрировали 50% ускорение метаболизма фибробластов. А в ходе опытов на животных удалось добиться в два раза более быстрого заживления ран. Заведующая лабораторией науки о жизни Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Екатерина Силина отметила, что такой эффект дало совместное действие коллагена и наночастиц оксида церия.
«Коллаген в составе материала выступает матрицей для роста клеток, а наночастицы оксида церия борются с воспалением, защищают клетки от окислительного стресса и стимулируют их рост и деление», — говорит ученая.
