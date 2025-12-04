Новое исследование показывает, что взрослые, пережившие развод родителей в детстве, имеют на 61 процент более высокий риск инсульта в пожилом возрасте по сравнению с теми, кто вырос в полных семьях. Эта связь сохраняется даже при исключении из анализа случаев физического или сексуального насилия в детстве, что указывает на развод как на самостоятельный фактор риска.

Развод родителей — одно из самых травмирующих событий в жизни ребёнка, последствия которого могут простираться далеко за пределы психологического дистресса. Согласно новому исследованию канадских и американских учёных, этот ранний стресс способен значительно повысить риск инсульта в пожилом возрасте. Исследователи проанализировали данные более 13 200 американцев в возрасте 65 лет и старше, исключив из выборки тех, кто сообщал о физическом или сексуальном насилии в детстве, чтобы изолировать конкретный эффект развода. Результаты оказались тревожными: у тех, чьи родители развелись, когда они были несовершеннолетними, вероятность перенесённого инсульта была выше в 1,61 раза, что соответствует увеличению риска на 61 процентов по сравнению с их сверстниками из полных семей. Эта величина сопоставима с влиянием таких известных медицинских факторов риска, как диабет или клиническая депрессия.

Исследование было проведено командой учёных под руководством Мэри Кейт Шильке из Университета Тиндейл, Филипа Байдена из Техасского университета в Арлингтоне и Эсме Фуллер-Томсон из Университета Торонто. Они использовали данные масштабного телефонного опроса Системы эпиднадзора за поведенческими факторами риска (BRFSS) за 2022 год, который включает специальный модуль о неблагоприятном детском опыте. Сосредоточившись на пожилых людях, учёные смогли проследить отдалённые последствия детской травмы. Выводы исследования бросают вызов устоявшимся представлениям, поскольку ранее развод часто рассматривался как фактор риска в связке с жестоким обращением или безнадзорностью, а не как независимая угроза здоровью.

Учёные предполагают, что ключевую роль играет феномен «биологического закрепления» хронического стресса. Развод родителей для ребёнка редко бывает одномоментным событием; он часто сопряжён с затяжными конфликтами, финансовой нестабильностью, сменой места жительства и потерей привычного уклада. Длительное воздействие такого стресса может привести к дисрегуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси — основной системы организма, отвечающей за выработку гормона стресса кортизола. Хронически повышенный уровень кортизола и сопутствующее воспаление повреждают сосудистую стенку, способствуют развитию атеросклероза и гипертонии, создавая биологическую предрасположенность к инсульту в будущем.

Важно отметить, что связь оказалась статистически значимой как для мужчин, так и для женщин, хотя мужчины в целом имели более высокий базовый риск инсульта. Это опровергает предположения некоторых более ранних работ, что эффект может быть сугубо мужским. Также исследователи учли и скорректировали влияние таких современных факторов, как уровень доходов, образования, курение и физическая активность, что подтверждает устойчивость выявленной связи. Однако они отмечают, что социально-экономические последствия развода для ребёнка, такие как бедность, могут быть важным промежуточным звеном, которое в данном исследовании не удалось полностью отследить.

Авторы призывают к дальнейшим лонгитюдным исследованиям, которые будут отслеживать людей на протяжении жизни, а также к изучению таких факторов, как возраст ребёнка на момент развода, уровень родительского конфликта и качество отношений с каждым из родителей после расставания, чтобы лучше понять, кто из детей наиболее уязвим и как можно смягчить долгосрочные последствия этой детской травмы.