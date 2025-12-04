Найден неожиданный способ защититься от ожирения

Новое исследование UCLA Health показало: качественные отношения и высокий уровень эмоциональной поддержки в браке снижают риски набора веса, влияя на работу мозга, уровень гормона окситоцина и метаболизм кишечника. Работа опубликована в журнале Gut Microbes (GM).

© Lenta.ru

Ученые наблюдали за почти сотней участников, анализируя их индекс массы тела (ИМТ), питание, социальную поддержку, активность мозга при виде еды, состав метаболитов кишечника и уровень окситоцина. Оказалось, что у женатых и замужних людей с высоким уровнем эмоциональной поддержки ИМТ ниже, а проявления пищевой зависимости — слабее. На МРТ такие участники активнее задействовали области мозга, отвечающие за контроль тяги к еде.

Одновременно в анализах выявились здоровые изменения метаболитов, связанных с работой кишечных бактерий и синтезом серотонина, а уровень окситоцина — гормона, который влияет и на доверие, и на регуляцию пищевого поведения, был заметно выше именно у людей в поддерживающих отношениях.

По словам авторов, эмоциональная близость в браке может работать как тренажер самоконтроля, укрепляя те же нейронные цепи, которые помогают справляться с импульсивным перееданием. Исследователи подчеркивают: социальная поддержка — не просто психологический фактор, а биологически значимая часть профилактики ожирения.

Ранее ученые выяснили, что женатые и замужние люди в среднем чувствуют себя здоровее и счастливее, чем одинокие.