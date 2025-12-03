Найдены скрытые слои нейронов в «центре памяти» мозга

Ученые из Медицинской школы Кека выявили в гиппокампе мышей четыре ранее не описанных слоя нервных клеток. Обнаружение касается области CA1, ключевой для формирования памяти, пространственной ориентации и эмоций, и может объяснить, почему разные нейроны по-разному уязвимы при болезни Альцгеймера и эпилепсии. Работа опубликована в Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

«Мы давно подозревали, что разные участки CA1 отвечают за разные аспекты обучения, но не понимали, как устроены лежащие в их основе нейроны», — сказал старший автор исследования Майкл Бьенковски.

С помощью метода RNAscope и микроскопии высокого разрешения ученые визуализировали активность более 330 000 молекул РНК в 58 065 пирамидальных клетках. Это помогло создать карту типов нейронов.

Результаты показали, что область CA1 состоит из четырех непрерывных слоев с уникальной молекулярной сигнатурой. Толщина и положение этих слоев слегка меняются по длине гиппокампа, создавая пластовую структуру, подобную геологическим слоям. Такое строение помогает понять, почему одни нейроны более чувствительны к заболеваниям, а также различия в обработке информации в разных частях CA1.

«Мы словно приоткрыли завесу над внутренней архитектурой мозга», — отметила автор исследования Марикармен Пачикано.

По ее словам, открытие может объяснить, как гиппокампальные цепи поддерживают память и обучение.

Поскольку многослойная структура наблюдается у приматов и человека, исследователи предполагают, что это может быть общей чертой мозга млекопитающих. Новые данные создают платформу для изучения того, какие нейроны наиболее уязвимы при нейродегенеративных заболеваниях и как их структура связана с когнитивными функциями.