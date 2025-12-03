Эксперт сделал заявление относительно инновационной вакцины от рака

Директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ им. Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что первые итоги клинических испытаний мРНК-вакцины против рака будут подведены уже в 2026 году. Инновационная разработка отечественных ученых может войти в стандартный курс лечения онкологии уже к 2030 году.

© РИА Новости

В беседе с корреспондентом Life.ru он отметил, что работы по созданию технологии изготовления вакцин начались еще в 2018 году. Прежде всего ученые-медики планируют заняться лечением различных типов меланомы, а также рака желудка, легких и почек. Каждый пациент будет получать уникальную вакцину, которая будет основана на анализе тканей его опухоли.

«Мы привыкли, что вакцина — это что-то профилактическое, что вводится до болезни. Но рак не является единой болезнью, он у каждого человека свой. Мы создаём вакцину не профилактически против болезни, а профилактически против рецидива для персональной болезни», — подчеркнул специалист.

