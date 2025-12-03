Прием распространенных препаратов связали с повышением риска рака

Некоторые распространенные препараты для лечения гипертонии могут повышать восприимчивость кожи к солнцу и сопровождаться увеличением риска базальноклеточного рака — самого частого вида рака кожи. К такому выводу пришли исследователи Лундского университета, проанализировав данные около 130 тысяч пациентов. Результаты работы опубликованы в Acta Dermato-Venereologica (ADV).

Авторы отметили: при приеме тиазидных диуретиков (в составе комбинированных препаратов), блокаторов кальциевых каналов, антагонистов рецепторов ангиотензина II и бета-блокаторов риск базальноклеточного рака повышался примерно на 7-9 процентов. Для ингибиторов АПФ, напротив, роста риска не выявлено. Исследователи подчеркивают, что речь идет о небольших статистических различиях, а не о прямой причинной связи — данные не учитывают такие факторы, как тип кожи, привычки пребывания на солнце и образ жизни.

Несмотря на это, ученые рекомендуют пациентам с гипертонией уделять больше внимания солнцезащите — особенно в периоды интенсивной инсоляции. Жизненно важное лечение отменять нельзя, но дополнительная осторожность поможет снизить фоточувствительность, которая у части пациентов может быть выше на фоне терапии.

