Исследователи научились выявлять риски опасного состояния кишечника

Ученые Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна разработали и запатентовали способ прогнозирования риска развития пареза - опасного состояния, когда ослабляется двигательная активность кишечника. В НИИ предложили методику, позволяющую рассчитать вероятность развития пареза на основе данных электроактивности отделов кишечника и внутрибрюшного давления, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечают авторы патента, при травме позвоночника, особенно с повреждением спинного мозга, может развиться парез ЖКТ. Это происходит из за нарушения нервной регуляции кишечника. Существующие методы не дают достаточно информации о состоянии кишечника при такой травме. Не нашли широкого применения в повседневной практике и методы компьютерной томографии для исследования моторной функции ЖКТ, так как они требуют наличия дорогостоящей аппаратуры. Новосибирские предлагают методику расчета параметров, характеризующих перистальтику кишечника.

"Экспериментально установлено, что уменьшение текущего показателя по сравнению с начальным более чем на 40% свидетельствует о высокой вероятности развития пареза ЖКТ", - говорится в документе.

Разработка позволяет выяснить вероятность развития пареза ЖКТ после операции на позвоночнике в режиме реального времени. Способ диагностики кишечника включает регистрацию показателей активности кишечника. Для этого пациенту при поступлении измеряют электрическую активность отдельных участков кишечника. Также медики определяют внутрибрюшное давление.

После этого нужно рассчитать перистальтический пик-фактор - это соотношение суммарной относительной электрической активности каждого из участков кишечника к внутрибрюшному давлению. Затем медики определяют этот показатель в режиме реального времени и сравнивают его значение с предыдущим значением. При уменьшении его значения по отношению к предыдущему значению на 40% и более диагностируют развитие пареза ЖКТ.