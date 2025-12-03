В России придумали новую методику лечения мукополисахаридоза

В России разработали новый метод терапии мукополисахаридоза II типа, при котором в организме накапливаются вредные вещества, разрушающие ткани.

По словам врача-нейрохирурга Дмитрия Рещикова, лекарство доставляется напрямую в желудочки мозга.

Как говорится в Telegram-канале фонда «Круг добра», для введения лекарства устанавливается специальная порт-система. Такой метод поможет больным, которым не подходит терапия внутривенными инъекциями.

«Мы надеемся, что это будет новый скачок в качестве помощи этим пациентам», — поделился Рещиков.

