Ученые выяснили, чем особенно опасны сладкие напитки

Ученые выяснили, что фруктоза может усиливать воспалительные реакции иммунной системы. У здоровых взрослых людей напитки, подслащенные фруктозой, повышают количество рецепторов на поверхности моноцитов — иммунных клеток крови. Эти рецепторы распознают бактериальные токсины, и их увеличение делает клетки более чувствительными к воспалительным сигналам. Такое состояние может повышать риск инфекций, а у людей с метаболическими нарушениями — вызывать еще более опасные последствия.

© Телеканал «Наука»

Инфекции, вызванные вирусами и бактериями, остаются одной из ведущих причин смертности в мире, и ученые активно изучают, могут ли отдельные питательные вещества влиять на работу иммунитета.

Команда под руководством Ины Бергхайм из Венского университета впервые показала, что даже кратковременное употребление фруктозы усиливает реакцию моноцитов на липотейхоевую кислоту — токсин, характерный для бактериальных клеток. Результаты опубликованы в журнале Redox Biology.

Ученые провели два рандомизированных исследования с участием здоровых добровольцев. В одном случае участники пили напитки с фруктозой, в другом — с глюкозой. Одновременно исследователи анализировали изолированные моноциты и проводили эксперименты на клеточных культурах, чтобы понять механизмы воздействия.

После употребления фруктозы концентрация Toll-подобного рецептора 2 (TLR2), важного сенсора бактериальных молекул, увеличивалась. Это делало клетки более восприимчивыми к токсинам и усиливало выработку провоспалительных молекул — интерлейкина-6, интерлейкина-1β и фактора некроза опухоли α. Глюкоза такого эффекта не вызывала.