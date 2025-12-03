В России придумали, как увеличить способности мозга

Новая российская технология позволяет увеличить оперативную память человека на 25%, что может стать настоящим прорывом в сохранении и развитии когнитивных способностей. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" академик Михаил Пирадов.

«Мы начали стимулировать определенные участки мозга у здоровых людей. Оказалось, что после 30-минутной сессии можно увеличить оперативную память в среднем на 20-25%. У кого-то меньше, у кого-то больше, но эффект есть», — сказал он.

По словам академика, проблема заключается в том, что пока ученые не смогли добиться сохранения этих способностей.