Ученые использовали жировую ткань для восстановления костей

Новое исследование, проведённое специалистами из Университета Осаки (OMU), показало, что восстанавливать кости можно и при помощи жировой ткани. Это позволит изменить подход к лечению переломов и повысить прочность костей при остеопорозе.

© Ferra.ru

В рамках нового исследования учёные использовали стволовые клетки, полученные из жировой ткани, развив их частично до костной ткани. Далее эти клетки собрали в сферические кластеры, которые и способствовали регенерации тканей.

Сферические кластеры (сфероиды) смешивали с β-трикальцийфосфатом. Затем эту смесь транспортировали к позвонкам L4 и L5 у крыс с переломами позвоночника. Причиной же переломов стал остеопороз.

© Ferra.ru

У группы крыс, которую лечили остеогенными сфероидами, значительно увеличилась костная масса, улучшились показатели сращения и механическая прочность. Согласно гистологическому анализу, происходило усиленное образование новой костной ткани, интеграция β-трикальцийфосфата.

Также специалисты подтвердили, что стволовые клетки жировой ткани в точке восстановления выживали.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.