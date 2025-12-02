Обнаружена скрытая опасность дефицита железа в организме

Диета с низким содержанием железа может ослаблять способность иммунных клеток бороться с респираторными инфекциями — и этот эффект сохраняется даже после нормализации уровня железа. К такому выводу пришли исследователи Колумбийского университета, их работа опубликована в The Journal of Immunology (JI).

В эксперименте мышей кормили железодефицитной диетой и заражали гриппом. Выяснилось, что Т-клетки в легких формировали нормальные по виду клетки памяти, но не могли производить интерферон-гамма — ключевой противовирусный сигнал. Даже после того как животным возвращали в рацион железо, нарушение функции не исчезало.

Эффект оказался строго локальным: иммунные клетки легочной ткани теряли способность реагировать на вирус, тогда как другие части иммунной системы сохраняли нормальную работу. Это может объяснять, почему дефицит железа связан с повышенной уязвимостью к респираторным вирусам и более высоким риском развития астмы.

Авторы отмечают: железодефицит — одно из самых распространенных глобальных нарушений питания, особенно у женщин и детей. Понимание его влияния на Т-клетки легких может помочь создать новые диетические и медицинские стратегии для укрепления иммунитета и профилактики вирусных заболеваний.

